Tornare a camminare sollevando il piede dopo un ictus, la riabilitazione con l’Elettrostimolatore (video)

Primo test riuscito su una cinquantenne marsicana che ha scelto l’elettrostimolatore L300 Go Ottobock, tramite le Officine Ortopediche S.o.m. , per tornare a muovere il piede.

Il sistema L300 Go permette di sollevare il piede durante il cammino. Questa caratteristica migliora l’andatura, rendendola più fluida e sicura.

La donna ora sarà sottoposta a un secondo test che le permetterà, grazie allo staff qualificato della società che opera in varie sedi in tutto l’Abruzzo, di scegliere in sicurezza quella che ha l’apparenza di una semplice fascia a strappo ma che è uno strumento capace di migliorare di gran lunga la qualità della vita di chi, per via di specifiche patologie, si ritrova ad averne bisogno.



Elettrostimolatore L300 Go

Oltre ad essere applicato in caso di Drop Foot, il sistema promuove la riabilitazione muscolare e può essere utilizzato anche nei casi in cui è presente un’instabilità del ginocchio.

Per gli utenti con malattie del sistema nervoso centrale, come la sclerosi multipla o la paralisi cerebrale infantile o che hanno avuto un ictus, L300 Go stimola i nervi e i muscoli interessati. Il sistema può quindi permettere la flessione dorsale e la flessione /estensione del ginocchio. Sono disponibili tre differenti versioni a seconda delle esigenze del paziente.

La mobilità resa semplice, perché scegliere l’elettrostimolatore



Tecnologie innovative, come un nuovo algoritmo di apprendimento e sensori di movimento di alta qualità, assicurano un’andatura più dinamica;

il sistema funzionale favorisce la riabilitazione muscolare, la mobilità nell’articolazione e la circolazione;

lo stimolatore e il cosciale consentono di stabilizzare il ginocchio;

un’app mobile consente di misurare l’attività di chi lo indossa e contare i passi.

Per conoscere tutti i servizi e i prodotti offerti da S.o.m. visita il sito: http://somsrl.it/

S.O.M. Srl Officine Ortopediche

Le nostre sedi:

Via Roma, 301/A

0863 – 34277

Viale Marconi, 268

085 – 451030

Via Strinella, 14

0862 – 21046

Via Milano, 8

0872 – 715606

Via Giulio Cesare, 88

0873 – 454319

