Tornano le strade dell’olio con il “Trekking degli ulivi”: ecco tutto il programma

San Vincenzo Valle Roveto. Due nuovi eventi all’insegna della natura e dell’oro verde d’Abruzzo prenderanno il via nelle prossime domeniche di novembre in terre marsicane. Ecco che anche quest’anno, “Frantoi aperti in Valle Roveto” presenta per domenica 7 novembre l’atteso “8° Trekking degli Ulivi“, una camminata lungo le strade dell’olio, immersi nel territorio del comune di San Vincenzo, tra la raccolta delle olive e degustazioni di olio novello nei frantoi della zona. Mentre per domenica 21 novembre seguirà il percorso dell’ “Edizione straordinaria del trekking degli ulivi”, a cura della cooperativa di comunità TERRENOSTRE.

Questi i programmi:

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ORE 8,00 Partenza da Piazza della Vittoria in San Vincenzo Valle Roveto Capoluogo.

ORE 15,00 Orario d’arrivo previsto, con disponibilità del servizio navetta gratuito per l’ultimo tratto San Giovanni Nuoro – San Vincenzo Capolouogo.

La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva di buono pasto ristoro all’interno dei frantoi visitati. Previsti sconti per famiglie e bambini. Termine ultimo per le prenotazioni: venerdì 5 novembre 2021.

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ORE 08.00 Partenza da piazza San Sebastiano in Santa Restituta. Passaggio nei campi durante la raccolta e nei frantoi per assistere alla lavorazione delle olive. Degustazione di Olio Novello. Attraversamento dei Borghi di Morrea, con visita alla mostra di Giuseppe Testa “Medaglia d’Oro al valore militare” e di Ennio Iacobucci “Vietnam. Reportage di Guerra 1968.1975”, di San Vincenzo Vecchio e San Giovanni Vecchio. Segue la visita ai Terrazzamenti con muri a secco.

ORE 13.30 Pranzo in agriturismo, con piatti e prodotti tipici locali. Mini corso di assaggio di Olio Evo.

Il prezzo dell’evento è di 30 euro, comprensivo di guida professionale, assicurazione e pranzo.

Il Trekking degli Ulivi è inserito nel programma escursionistico 2021 del CAI Valle Roveto, CAI Avezzano e del CAI Vallelonga Coppa dell’Orso. Entrambe le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative COVID-19. Per il pranzo in agriturismo è necessario il green pass. Per informazioni: www.prolocosanvincensovalleroveto.it – 3284012918/3382488340 e pagina facebook “comune di san vicenzo valle roveto” – www.lamonincella.it /[email protected]