Tornano le giornate ecologiche in città, doppio appuntamento sul Salviano e in Pineta

Avezzano. Doppio appuntamento per le giornate ecologiche in città. Oggi e domani i volontari si daranno appuntamento sul Salviano e in Pineta per ripulire le aree verdi dai rifiuti. L’iniziativa, che riguarderà l’intera riserva naturale del Monte Salviano, è stata organizzata dal Comune di Avezzano in collaborazione con la Tekneko srl, che si occupa del servizio di igiene urbana in città e in altri comuni della Marsica, del Lazio e della Puglia, e l’associazione Plastic Free.

Questa mattina alle 9, armati di mascherine, guanti e buste, tanti volontari si ritroveranno sul Salviano per una mattinata di pulizie straordinarie. Si partirà dal sottopasso dell’ex super strada del Liri e poi ci si dividerà lungo tutta l’area.

L’appuntamento poi si ripeterà domani alla pineta. Sempre a partire dalle 9 i volontari si incontreranno nel parcheggio antistante la piscina comunale e, dopo essersi divisi per squadre, inizieranno a ripulire il polmone verde della città.