Tornano in piazza ad Ovindoli le eccellenze e tipicità del territorio, tra visite guidate e passeggiate alla scoperta di elfi e Folletti

Ovindoli. Si rinnova l’appuntamento con le eccellenze artigianali e gastronomiche del Parco naturale regionale Sirente Velino, nell’ambito dell’ormai consolidata “Mostra Mercato”, giunta alla sua 15esima edizione.

Quest’anno però l’evento si presenta con una veste nuova, poiché gli artigiani e produttori del Parco saranno in piazza San Rocco ad Ovindoli, in un angolo dedicato ai prodotti del territorio del Parco, nell’ambito del più ampio mercatino di Natale, organizzato dall’Associazione commercianti e dal Comune di Ovindoli, e già in essere dall’8 dicembre.

Un suggestivo “villaggio natalizio del Parco”, che vedrà alternarsi dal 26 al 31 dicembre, dalle 12 alle 20.30, alcuni tra i migliori artigiani e produttori di qualità del territorio del Parco, e nel quale si potrà ammirare la lavorazione del legno, della terracotta e splendidi manufatti di vario genere, nonché degustare dolci, salumi, grani antichi, lavorati con metodi tradizionali e preparati con ricette tipiche.

Nell’ambito della manifestazione, organizzata con la collaborazione del Centro di educazione ambientale del Parco, gestita da “Sherpa coop” e “Ambecò srl”, inoltre è in programma il 28 dicembre 2018 alle 16.30, presso la sede del Parco a Rocca di Mezzo, la Sottoscrizione del Protocollo tra Regione Abruzzo, Ente Parco e C.A.I. Abruzzo, ed a seguire, visto il successo estivo, verrà riproposta alle 17.30 la Visita guidata a “Villa Cidonio” Sede del Parco in Via XXIV Maggio a Rocca di Mezzo guidata da Lucia Valente. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0862-916125.

Il 29 dicembre invece, “Elfi e Folletti del Parco” animeranno il villaggio, dalle 17,30, con il “Laboratorio di Educazione Ambientale e Letture animate” con passeggiata alla luce delle lanterne. Con partenza dal Villaggio del Parco in piazza San Rocco, l’attività prevedrà una suggestiva passeggiata alla scoperta delle creature magiche, nella splendida cornice del centro storico di Ovindoli. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 347-4830430.