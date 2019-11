Tornano i mercatini di Natale in piazza Risorgimento, artigianato in mostra fino all’Epifania

Avezzano. Tornano i mercatini di Natale in piazza Risorgimento, artigianato in mostra fino all’Epifania. Il mercatino di “Magie di Natale”, l’evento creato e realizzato da Filippo Morelli di “AbruzzoinMusica”, prenderà il via il prossimo venerdì 6 dicembre, a partire dalle 10. Ben 18 le casette di Natale che offriranno al pubblico la possibilità di poter avere originali idee per i primi regali da mettere sotto l’albero.

Si potranno ammirare lavori che mani esperte hanno realizzato, pronti a riscuotere l’interesse dei visitatori. Erminia Massaro ha dimostrato il grande impegno profuso per porre in evidenza quel settore che ormai viene considerato di nicchia: l’artigianato. A lei si deve la scelta di particolari e incredibili artisti che riescono a trasformare le materie semplici in piccoli capolavori. Girando nel mercatino si potranno ammirare articoli di incredibili fattezze: bigiotteria creata con l’uncinetto, lampade particolari realizzate con materiali di riciclo, oggettistica in legno. Le casette addobbate porteranno il pubblico a tuffarsi nell’atmosfera natalizia.

Per i buongustai non potranno mancare i punti ristoro: pizze fritte dolci e salate, arrosticini, arancini siciliani, crepes, paninerie e per la gioia di grandi e piccini l’angolo del pizzaiolo. I giovani sportivi potranno cimentarsi sulla pista di pattinaggio, che ha una dimensione di 10 x 20 metri. A tutti è data la possibilità di divertirsi tra giravolte e piroette. I più piccini avranno la possibilità di girare sull’incredibile e coloratissimo trenino lillipuziano.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 7 dicembre alle 17.30: sarà la voce di Erminia Massaro, con l’esecuzione della nota “Holy Night”, a dare il via all’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. La gioia dei bambini sarà poter abbracciare le mascotte di Walt Disney e farsi fotografare con loro. Una favola di Natale verrà rappresentata, sulla pista di pattinaggio, dai due artisti Francesca Veltri e Andrea Del Rosso. A concludere un pomeriggio straordinario, le voci di ben 120 piccoli neo coristi provenienti dai plessi scolastici della città: Corradini, Pomilio, Mazzini, Fermi, Vivenza e Giovanni XXIII.