Tornano gli autovelox sulle strade di Scurcola, apparecchiature pronte a monitorare la velocità

Scurcola Marsicana. Il comune di Scurcola noleggia le apparecchiature per la rilevazione della velocità. Tornano sulle strade di Scurcola Marsicana gli autovelox che monitoreranno la velocità delle auto che transiteranno lungo la Tiburtina. Nel consiglio comunale convocato per domani alle 18.30 il presidente dell’assise civica, Anna Fasciani, tra i punti all’ordine del giorno ha inserito anche il noleggio di queste apparecchiature dalla ditta Cross control. Si discuterà nel consiglio comunale inoltre della variazione al bilancio di previsione, la variazione di assestamento generale e la nomina dell’organo di revisione economico finanziario per il triennio 2018-2021.