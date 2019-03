Tornano gli appuntamenti del Caffè letterario Vieniviaconme, un weekend tra cooking show e cene speciali

Avezzano, tornano gli appuntamenti del Caffè letterario “Vieniviaconme”.

Venerdì il locale di Avezzano ospiterà un evento unico nel suo genere: l’ibrida cena. Una cena speciale pensata per gli amanti dei libri e del buon cibo.

La libreria diventerà il ristorante più esclusivo della città per una sera: una magia che nasce dai libri, riempie i calici di vino e coccola lo stomaco con sfiziosi miraggi culinari che divengono realtà. Gli ospiti saranno condotti in un viaggio fatto di parole, vino, pietanze genuine e belle emozioni.

“L’Ibrida cena” è un evento che nasce da un’idea di Mendo Fabio Mendolicchio in sinergia con L’Ibrida Bottega e l’apporto professionale di Miraggi Edizioni e che ora sta allargando i suoi orizzonti, coinvolgendo i migliori e più intraprendenti librai di Torino e dal 2015 in tutta l’Italia. Come tutte le magie va vissuta per capirne e scoprire l’arcano.

L’evento è promosso da “Kitchen Mon Amour” e “ChefinVakigia”, in collaborazione con Miraggi Edizioni e le librerie ospitanti, in questo caso Vieniviaconme lettere e caffè.

A partire dalle 18 verrà presentato il libro “Pontescuro”, di e con Luca Raganin. Al via il cooking show a partire dalle 20: un vero e proprio spettacolo culinario, da assaporare in tutte le interpretazioni del caso.

Il cooking show è solo su prenotazione, ci si può iscrivere telefonando ai numeri 3286486065 e 3208887083.

Sabato è invece la volta di “Schermo delle mie Brame”, il quarto appuntamento del ciclo “Insieme per crescere”, promosso dal

caffè letterario Vieniviaconme e condotto da Gina Onorato, psicologa e psicoterapeuta esperta dell’età evolutiva.

A partire dalle 17, fino alle 19, si parlerà di un mondo in cui tutti siamo connessi: anche i bambini e i ragazzi vivono sempre di più nella tecnologia e con i media a portata di mano. Come comportarsi? Che limiti dare? Quando intervenire? Esistono dei

modi educativi per usare bene la tecnologia? Ci si potrà riflettere insieme per cercare di individuare delle linee guida da

tenere d’occhio in questo delicato processo.

L’Ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0863 455900 e 320 8887083