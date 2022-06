Torna Vicoli di Gusto: manifestazione eno-gastronomica nelle cantine del borgo di Roccavivi

San Vincenzo Valle Roveto. Storia e tradizione ritornano Venerdì 24 e Sabato 25 Giugno, nella cornice del borgo antico di Roccavivi, con la 8° Edizione di Vicoli di Gusto. Dopo due anni di stop forzato, un’occasione unica per trascorrere momenti indimenticabili, all’insegna del divertimento e del buon gusto, con tanti prodotti e ricette della tradizione.

Le cantine e gli stand, accoglieranno i visitatori lungo i caratteristici vicoli del borgo di Roccavivi, dalle ore 18 di Venerdì 24 Giugno, mentre Sabato 25, sarà possibile degustare prodotti e piatti tipici, vino, birra e dolci anche a pranzo. In entrambe le giornate, la festa continuerà fino a notte, con intrattenimenti musicali.

Tutto il paese è in fermento, con associazioni e volontari in prima linea per addobbare ogni via o angolo particolare con fiori e piante colorate. Tutti questi addobbi realizzati per Vicoli di Gusto, faranno da cornice anche alla 2^ edizione del contest “Roccavivi in Fiore”.

Come ogni anno, Vicoli di Gusto riserva delle sorprese. Quest’anno sono tre le novità rilevanti. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Artisti “Marsarte”, sia venerdì che sabato, lungo il corso principale del paese, ci sarà una Collettiva d’Arte Contemporanea, con oltre 20 artisti provenienti da tutta la Marsica, curata dal Direttore Artistico di Marsarte, il Dott. Francesco Subrani e patrocinata dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto. Mentre sabato pomeriggio, alle ore 17.30 si potrà assistere alla sfilata ed esibizione dei Bandierai Dei Quattro Quarti di L’Aquila. Per gli amanti delle escursioni poi, c’è la possibilità di abbinare la partecipazione alla festa enogastronomica, con i trekking e le escursioni organizzate dalla Cooperativa di Comunità Terrenostre, dal Sentiero dei Cippi alla visita al Santuario della Madonna delle Grazie di Roccavecchia.

L’organizzazione dell’ottava Edizione di Vicoli di Gusto, è curata dal Comitato “Roccavivi in Associazione”, promosso e costituito dalla Pro Loco di Roccavivi e dal Centro Sociale Anziani Roccavivi, con la collaborazione delle altre associazioni del paese. Social Media Partner della manifestazione sono “WeareRocchiciani” e “ViVoAbruzzo”.