Torna Teatrando… in Comune a San Vincenzo Valle Roveto, Festival del teatro, cultura e del divertimento

San Vincenzo Valle Roveto. In versione ridotta e nel pieno rispetto delle regole anti contagio, torna a San Vincenzo Valle Roveto Teatrando… in Comune, seconda edizione del Festival del Teatro promosso dalle locali Pro Loco, patrocinato dal Comune e che può fregiarsi della Direzione artistica di Ariele Vincenti, affermato attore e regista romano ma originario di Roccavivi, frazione di San Vincenzo Valle Roveto. Proprio a Roccavivi si terrà la prima rappresentazione del cartellone 2020. Si parte infatti, Martedì 4 Agosto alle ore 21.00, nel Parco Pubblico del paese, con Ago: Capitano Silenzioso, scritto, diretto e interpretato da Ariele Vincenti. Lo spettacolo, un monologo di 1 ora dedicato ad uno dei capitani più amati della squadra della Roma: Agostino Di Bartolomei, dopo aver debuttato al Teatro Ghione di Roma, è andato in scena nei più importanti teatri della Capitale ed ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica.

Il festival proseguirà con Nemici come prima, di Gianni Clementi, che andrà in scena Domenica 9 Agosto sempre a Roccavivi e Lunedì 10 a San Vincenzo Vecchio. Una commedia amara e cinica, ma senza dubbio esilarante, che racconta uno spaccato di realtà non senza cattiveria, riattualizzando il classico argomento dei parenti serpenti. La conclusione dell’edizione 2020 del Festival si terrà nel Borgo Autentico di San Vincenzo Vecchio, con “La Banda – Una storia di Swing, Twist, Mambo e carri armati” di Pierpaolo Palladino, uno spettacolo con Federico Perrotta, comico e showman abruzzese. Commedia all’italiana che racconta l’incontro inaspettato e folgorante di un militare di leva con la musica e l’arte, grazie ad una banda militare diretta da un semplice maresciallo. Spettacolo, tratto da una storia vera e dedicato a chi si è imboscato sotto le armi e a chi lo fa tutt’ora nella vita.

Le Pro Loco di San Vincenzo Vecchio e Roccavivi fanno sapere che “vi aspettano per trascorrere belle serate, insieme ma … distanti, all’insegna del teatro, della cultura e del divertimento”.