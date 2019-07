 Torna LucoNoire, il terzo capitolo del gioco di ruolo targato Timer 360 ambientato a Luco. Ecco le novità

Luco dei Marsi. Torna LucoNoire, il terzo capitolo del gioco di ruolo targato Timer 360.

Il Circolo Culturale Punto Luce annuncia che sono aperte le iscrizioni a “Luco Noire – l’appalto del ponte”, il terzo capitolo del “Crime Game” ambientato a Luco dei Marsi, che avrà inizio venerdì, a partire dalle 18, in piazza Umberto I.

Il crime game con il format “Timer360” è un’esperienza innovativa cui in 360 minuti di tempo si dovrà risolvere un caso di omicidio per accaparrarsi la ricompensa messa in palio. Ogni gruppo investigativo all’inizio del gioco riceverà un fascicolo, all’interno del quale avrà tutte le informazioni necessarie per avviare l’indagine.

Si avranno a disposizione 360 minuti di tempo per incastrare il colpevole dell’omicidio, raccogliendo prove e testimonianze. In questa terza edizione inoltre è stata inserita la possibilità di utilizzare Google Earth per trovare parte delle prove e degli indizi, per un’esperienza ancora più immersiva. Atra novità è la “stanza Timer 360” presso la sede del Circolo Culturale Punto Luce, ove una volta varcata la soglia si potrà interagire con i personaggi di Luco Noire per ottenere le risposte necessarie per risolvere il caso.

Da questa edizione è stato introdotto il sistema a punti: ogni parte dell’indagine da punteggio, dal reperimento delle prove all’indovinare arma e movente. Uno strano ritrovamento porterà alla luce una storia rimasta nascosta per anni, cui si intrecciano le molteplici vicende che legate ad un grande appalto pubblico, si potrà indagare in un arco temporale che va dal 2004 ad oggi.

La storia di Luco Noire si vive live, di conseguenza bisognerà prestare estrema attenzione ai comunicati che verranno emessi nel corso dei 360 minuti di gioco.

Timer360 è rivolto a tutti, dai 14 ai 99+ anni, dai gruppi di amici alle famiglie. La storia è originale, di conseguenza ogni riferimento a fatti o persone, vive o morte è da ritenersi una pura casualità. Riuscirete a risolvere il caso ed a portare a casa le ricompense? Mettete alla prova la vostra abilità da investigatori, risolvendo il terzo capitolo di Luco Noire.