Torna l’isola pedonale estiva sul Salviano nei Week-end

Avezzano. Dopo l’esperimento di maggio super-apprezzato, sul monte Salviano torna “l’isola pedonale” estiva: dalle 9 alle 17- per tutti i week end fino al 15 ottobre. Il nuovo stop ai mezzi a motore dal km 2.600 (la curva delle castagne) fino all’area del valico scatta da sabato 10 luglio. Per far godere a sportivi, amanti delle passeggiate e fedeli che amano recarsi al Santuario della Madonna di Pietraquaria sulle proprie gambe, soprattutto nei fine settimana, l’amministrazione Di Pangrazio, in linea con l’autorizzazione della Provincia, vieta il transito degli automezzi, fatta eccezione per le forze dell’ordine gli autorizzati.

Nei giorni di sabato e festivi per consentire ai fedeli di raggiungere le messe delle 10.45 e delle 12.15 il Comune ha istituito un servizio di trasporto ad hoc della Scav, con partenza alle 10.20 e alle 11.50 da via Grieco (capolinea del 5) con ritorno previsto a fine messa.

“La scelta dei fine settimana senza auto lungo la strada che porta al Salviano, un cavallo di battaglia fin dalla prima amministrazione Di Pangrazio”, spiega il vice sindaco, Domenico Di Berardino, “va nella direzione attesa e sollecitata dalla gran parte degli avezzanesi che amano passeggiare, correre o più semplicemente godere del paesaggio e dell’aria buona senza l’assillo delle auto almeno nell’area protetta o raggiungere il Santuario della madonna di Pietraquaria per pregare o meditare”.

L’amministrazione comunale, quindi, ha deciso la sospensione della circolazione dei veicoli a motore sulla S.R. 82 dal km 2.600 al Valico a partire da sabato e per tutti i week end fino al 15 ottobre. In caso, però, di chiusura dell’ex Superstrada del Liri (ora statale 690) il tratto di strada dovrà essere riaperto al traffico veicolare.