Torna l’infiorata del Corpus Domini a Sante Marie, fedeli al lavoro per l’atteso appuntamento

Sante Marie. Torna l’infiorata del Corpus Domini a Sante Marie. In vista dell’atteso appuntamento di domani i fedeli della parrocchia Santa Maria delle Grazie sono già al lavoro per fare in modo che tutto sia pronto per le 11 del mattino.

Il parroco, padre Michelangelo Pellegrino, ha infatti fissato a quell’ora la messa nella chiesa del Sacro Cuore con a seguire la processione che attraverserà alcune delle strade del paese.

I quadri colorati che raffigureranno alcune immagini sacre saranno preparati all’alba. I fedeli da giorni stanno raccogliendo fiori, foglie e altro materiale di scarto per poterli poi utilizzare durante la realizzazione dei quadri. L’infiorata si svilupperà nel piazzale antistante la chiesa del Sacro Cuore e nell’adiacente via Frezzini.

Altri quadri verranno poi creati lungo via Roma e in piazza Aldo Moro dove farà tappa la processione che seguirà la funzione liturgica.