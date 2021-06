Torna “Librogame”: il torneo di lettura degli studenti marsicani alla sua ottava edizione

Avezzano. Un lieto evento web legato al mondo dei libri e del contest si è concluso in questa settimana di fine anno scolastico, per gli studenti d’Avezzano e dintorni, oltre che per gli studenti oltre Marsica iscritti al meeting online. Il comunicato del presidio scolastico avezzanese scrive: “Giovedì 3 Giugno, si è concluso, il tradizionale appuntamento del Comprensivo “Collodi-Marini” di Avezzano con il torneo di lettura “IL LIBROGAME, giunto ormai alla sua ottava edizione. Nonostante la situazione particolare dovuta alla pandemia, che ha indotto, giocoforza, a proporne una versione online rivisitata e adattata, c’è stata da subito l’intenzione di non accantonare questa bella occasione di incontro partecipato che ogni volta si rinnova, grazie alla presenza e all’entusiasmo di tante scuole, tante classi e tanti insegnanti che da sempre hanno supportato l’iniziativa. Grazie anche al Dirigente Scolastico Pier Giorgio Basile, si è rimessa in moto tutta l’organizzazione e, anche se secondo modalità un po’ insolite, il Librogame 2021 è risultato come sempre un percorso avvincente, con 43 classi iniziative gara, tra quinte di Scuola Primaria e prime della Secondaria di primo grado. Questi gli Istituti partecipanti:

I.C. Comprensivo Collodi – Marini

I.C. Corradini – Pomilio

I.C. Comprensivo Mazzini-Fermi

I.C. Comprensivo Vivenza-Giovanni XXIII

I.C. Comprensivo Celano

I.C. Comprensivo Pescina

I.C. Comprensivo Balsorano

I.C. Comprensivo “D. Alighieri” L’Aquila

I.C. Comprensivo “G. Rodari” L’Aquila

I.C. Comprensivo “I. Montanelli” Roma

“Come da consolidata tradizione”, prosegue il comunicato, “in 40 minuti di tempo gli alunni partecipanti si sono sfidati rispondendo a 30 domande di vario tipo sul contenuto dei due libri proposti quest’anno: “LE STREGHE” di Roald Dahl e “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI” di Giacomo Mazzariol. Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di mettersi in gioco, da parte di tutti. Al termine della sfida, sono risultate vincitrici le seguenti squadre:

Primo posto: classe 5B – Scuola Primaria “Boltar” I.C. “I. Montanelli” di Roma Secondo posto: classe 5 A – Scuola Primaria “Pomilio” I.C. Corradini – Pomilio

Terzo posto: classe 1G – Secondaria di primo grado “C. Corradini” I.C. “Corradini-Pomilio

Referente del Progetto Marina Iacovitti, con la collaborazione di Simona De Stefano. Il supporto tecnico è stato a cura di Manfredo Parisse. Complimenti a tutti e congratulazioni vivissime alle classi vincitrici”.