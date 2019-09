Torna l’appuntamento con il concorso fotografico nazionale “Civitella” dedicato a tutti i fotografi

Civitella Alfedena. Aperta fino al 31 ottobre 2019 la IX° edizione del concorso fotografico nazionale “Civitella”. Civitella Alfedena. Aperta fino al 31 ottobre 2019 la IX° edizione del concorso fotografico nazionale “Civitella”.

Il concorso fotografico organizzato e promosso dal Cine Foto Club Parco d’Abruzzo e dal comune di Civitella Alfedena, con il patrocinio della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), del PNALM (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), dell’ordine di giornalisti d’Abruzzo e con il contributo della BCC di Roma e Ferrarelle spa. Anche se uno dei più giovani del panorama nazionale, è da sempre posizionato tra i più partecipati delle classifiche FIAF, raccogliendo immagini in gara da tutte le regioni della nostra penisola.

La giuria qualificata di esperti, oltre a selezionare i migliori scatti per le tre sezioni del “Tema libero”, “Acqua” e “Portfolio”, avrà anche il compito di segnalare il migliore “Autore Under 31” per ogni sezione, la miglior foto sul PNALM ed anche la migliore foto di reportage giornalistico, relativa a situazioni socio politico e culturali, riprese all’estero o in Italia. Diversi temi, con tante possibilità per gli autori che posseggano scatti rispondenti ai requisiti. Foto singole, foto tematiche sull’acqua e giornalistiche, ma anche lavori di un progetto fotografico con la sezione Portfolio, inserita per la prima volta nella precedente edizione, ha da subito riscosso una forte partecipazione per quantità e qualità dei lavori presentati.

L’evento si pone lo scopo di unire la passione fotografica, la valorizzazione e promozione del territorio con un premio per la miglior foto del Parco. Ricordando che il concorso è aperto a tutti gli amanti della fotografia, professionisti, dilettanti e amatori, residenti in Italia, Rep. di San Marino e Città del Vaticano, partecipare è facile, basta andare sul sito: www.comune.civitellaalfedena.aq.it/eventi/concorso.php e prelevare la scheda d’iscrizione, seguire le istruzioni indicate sul regolamento e inviare le immagini all’indirizzo di posta elettronica: conc_foto.civitella@libero.it

La cerimonia di premiazione, con lo slide show finale di tutte le opere ammesse e premiate è invece prevista sabato 30 novembre 2019, ore 21:30, presso il Centro Congressi (teatro) di Civitella Alfedena.