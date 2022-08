Torna l’Angizia color fun: la passeggiata matta sotto una pioggia di colori (FOTO)

Luco dei Marsi. Prendete il colore, diluitelo con la gioia e liberatelo a passo veloce, grazie alla musica dal vivo in una marcia d’allegria.

Luco dei Marsi chiama a raccolta l’intera comunità e lancia l’appuntamento, dopo 2 anni di pandemia , con l’Angizia Color Fun, la passeggiata matta, rigorosamente soft, sotto una pioggia di colori elettrizzanti.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17 sabato 6 agosto a Luco dei Marsi nel parco verde di Piazza Gramsci .

Un evento organizzato nei minimi dettagli, pensato per far divertire e, perché no, dare un tocco cromatico alla quotidianità estiva. La passeggiata partirà dal Parco Verde di Piazza Gramsci , e si svilupperà lungo via dei Pozzi , piazza Sant’Antonio per poi tornare , seguendo lo stesso percorso a ritroso nel parco di piazza Gramsci .

Al termine della competizione avrà inizio il party vero e proprio, durante il quale verrà premiato il partecipante più colorato.

Ci sarà da divertirsi allora, la kermesse sarà accompagnata dal Dj set Yuri Di Marco e dalla partecipazione di uno stand del Birrificio Artigianale BEER PARK .

Per chiunque intenda partecipare è possibile fare richiesta di iscrizione presso la Struttura Sportiva Campo di Calcetto sita in piazza Gramsci a Luco dei Marsi oppure contattando Antonio 3335723280