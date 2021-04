Torna l’allenamento all’aperto, Union e il Tempio e vitamine fitness House ripartono insieme

Avezzano. Torna l’allenamento all’aperto in città grazie alla sinergia tra le palestre Union e il Tempio e vitamine fitness House. In base a quanto previsto dalle norme per il contrasto al covid e agli ultimi dpcm ci si potrà di nuovo allenare ma esclusivamente all’aperto.

Per questo le due strutture della città, hanno deciso di unirsi e riaprire anticipando la data la ripartenza fissata dal governo per il primo giugno. In quella data, infatti, si potrà tornare agli allenamenti all’interno deelle palestre anche in zona gialla.

“Vogliamo dare l’opportunità alla cittadinanza di riniziare l’attività fisica in tutta sicurezza”, hanno precisato i titolari delle due palestre, “evitando però di stare in luoghi al chiuso. Vogliamo inoltre seguire passo passo la ripresa dell’attività fisica grazie al nostro personale qualificato, senza improvvisazioni. Abbiamo deciso di mettere da parte gli abbonamenti puntando su una formula a ingressi che possa permettere a tutti di venirsi ad allenare”.