Torna l’acqua nelle abitazioni della Marsica occidentale, ma resta la preoccupazione per le abbondanti piogge

Carsoli. Rientrato l’allarme torbidità per i Comuni serviti dalle sorgenti Liri – Verrecchie ma non la preoccupazione per le abbondanti piogge delle ultime ore. Il Consorzio acquedottistico marsicano, che ha monitorato passo passo la situazione subito dopo l’innalzamento dei livelli di torbidità dell’acqua, ieri ha riaperto regolarmente i rubinetti.

I Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte e poi Borgorose, Collalto Sabino, Pescorocchiano, Nespolo e nelle altre comunità della provincia di Rieti sono tornati ad avere l’acqua normalmente anche se la preoccupazione per il maltempo resta. “L’allarme torbidità è rientrato”, ha precisato il dirigente tecnico del Cam, Leo Corsini, “e già da questa sera (ieri per chi legge) non faremo manovre. Speriamo che con il maltempo di queste ultime ore la situazione non peggiori nuovamente”