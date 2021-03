Torna la zona a traffico limitato a Tagliacozzo: ecco i nuovi orari per l’isola pedonale

Tagliacozzo. Da sabato 6 marzo torna l’isola pedonale e la zona a traffico limitato in Piazza Duca degli Abruzzi e Piazza dell’Obelisco a Tagliacozzo.

L’ordinanza n. 10 del 2 marzo 2021, a firma del responsabile dell’Area vigilanza, il capitano Antonio Febo, si è resa necessaria in vista del bisogno da parte delle famiglie e delle persone in generale di passeggiare, durante il weekend, in sicurezza, con il giusto distanziamento e le protezioni previste dall’emergenza sanitaria, di un ritorno alla normalità in definitiva che non prevede limitazioni in tal senso.

Il provvedimento che sarà valido fino al 28 marzo prossimo prevede i seguenti orari di limitazione del traffico veicolare: dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica. In tal modo si regolamenteranno anche le situazioni di disordine e di scorribande che da qualche tempo a questa parte si verificano nel centro storico, specialmente nel tardo pomeriggio di sabato.

L’Amministrazione comunale, oltre che per i motivi sopra descritti, ha stabilito il ripristino dell’isola pedonale e della ztl, interrotta lo scorso ottobre, anche per salvaguardare la tranquillità e incolumità pubblica.

Gli utenti della strada verranno a conoscenza delle prescrizioni imposte attraverso la prescritta segnaletica stradale finalizzata a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza. Tale segnaletica verrà installata a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale a mezzo dei propri operatori.

L’ordinanza, già pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente comunale, sarà annullata con apposito contrario provvedimento in caso il Territorio comunale ricada nella “zona rossa”. Resta inoltre operativa la disposizione già emanata dalla Giunta comunale che sospende l’isola pedonale e la ztl per avverse condizioni meteorologiche.