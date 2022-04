Torna la vendita delle piantine di primavera al Serpieri, nel progetto anche i “ragazzi con bisogni speciali” (foto)

Avezzano. Come da tradizione, all’Istituto Agrario Serpieri riparte la vendita delle piante da fiore! È arrivata la primavera al Serpieri e la serra dell’istituto si è nuovamente riempita di colori e profumi.

Il lavoro portato avanti dagli alunni, guidati dal professore agronomo Vincenzo Rosati ha consentito, ancora una volta, di avere nella serra un tripudio di fiori.

“La coltivazione in serra costituisce un aspetto importante del curricolo degli studi agronomici ed il vivaismo, in questo caso ornamentale, rappresenta uno dei possibili sbocchi lavorativi configurandosi, peraltro, come un settore in espansione”, afferma il professor Rosati, responsabile della serra del Serpieri.

Sono state prodotte diverse varietà di piante da fiore che possono essere acquistate direttamente presso la sede centrale dell’istituto.

“I proventi della commercializzazione, come sempre, verranno reinvestiti nell’azienda agraria annessa alla scuola per poterne migliorare le strutture e le attrezzature”, spiega la dirigente scolastica Cristina Di Sabatino, “siamo molto soddisfatti della qualità delle produzioni florovivaistiche di quest’anno e, del resto, l’apprendimento “in situazione” deve caratterizzare gli istituti tecnici e professionali che basano gli insegnamenti proprio sull’approccio scientifico/laboratoriale”.

La scuola non dimentica, inoltre, il valore inclusivo della didattica, infatti “Tutte le fasi della coltivazione coinvolgono gli alunni con bisogni educativi speciali”, aggiunge la professoressa Emiliana Di Felice, “i quali, mediante il peer to peer, condividono con i loro compagni l’intero processo produttivo”.

Le piante possono essere acquistate, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30, in via Buonarroti, 1 ad Avezzano.