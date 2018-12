Torna la tradizionale fiera di Santo Stefano, ambulanti e food truck di nuovo nelle strade del centro di Avezzano

Avezzano. Torna anche quest’anno l’appuntamento nel centro della città con la tradizionale Fiera di Santo Stefano (26 dicembre). La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Renata Silvagni, ha stabilito che l’area su cui si svolgerà l’evento è la seguente: intera lunghezza di via Mazzini, via Corradini, tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma, Piazza della Repubblica escluso lato nord, via Trieste tratto compreso tra via Corradini e via Diaz, via Trento tratto compreso tra via Corradini e via Diaz, via Pagani tratto compreso tra via Corradini e via Diaz, via Cataldi tratto compreso tra via Corradini e via Nazario Sauro.

“Nei prossimi giorni”, il commento dell’assessore Silvagni, “saranno pubblicate le ordinanze con cui si disciplineranno la viabilità e tutte le misure di sicurezza. La fiera di Santo Stefano ormai è un appuntamento consolidato che rappresenta per la città un momento importante di aggregazione sociale oltre che di opportunità per l’economia degli operatori del settore”.