Torna la stracittadina di Avezzano giunta ormai alla sua settima edizione. Strade chiuse e divieto di sosta in centro

È scattata l’ora della stracittadina di Avezzano e così, alle 9:30 di questa mattina, centinaia di sportivi e non, provenienti da tutta la Marsica, si sono presentati al nastro di partenza della maratona, arrivata ormai alla sua settima edizione.

Per via dell’importanza dell’evento e per garantire la più totale sicurezza ai corridori, si è deciso di chiudere temporaneamente le vie del centro cittadino interessate dall’evento, predisponendo inoltre il divieto di sosta, con rimozione forzata, per i veicoli parcheggiati in prossimità delle zone delimitate dalle “barriere vigilate”.

La stracittadina di Avezzano è una manifestazione che, in questi anni e soprattutto tra i più giovani, ha riscosso molto successo, contribuendo anche a una rivalutazione del pensiero comune riguardo l’importanza dello sport all’interno della vita quotidiana.