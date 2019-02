Torna la stagione musicale al teatro dei Marsi con Chaplin in Jazz tra musica, cinema e atmosfere rock

Avezzano. Dopo l’appuntamento con “Kiss Me, Kate”, musical basato sulle musiche dello straordinario Cole Porter, torna la Stagione Musicale al Teatro dei Marsi e lo fa con un nuovo, attesissimo, spettacolo capace di fondere la magia del cinema d’autore con quella della musica jazz, adatta come poche a fare da colonna sonora a storie e fatti di inizio ‘900.

Domani sera, a partire dalle 21, sul palcoscenico marsicano andrà in scena “Chaplin in Jazz”: Mauro Campobasso e Mauro Manzoni, dopo il recente “Out To Lynch”, ritornano alle origini del cinema con Charlie Chaplin. I due musicisti delineano un progetto in cui il linguaggio comico e visivo del primo Charlie Chaplin si fonde ad atmosfere astratte e rarefatte, fino a improvvisi rock e jazz.

Ciò che nasce è un progetto in cui il mondo chapliniano non viene prevaricato dalle musiche, che tendono a sottolinearne le tematiche interiormente drammatiche e comiche al tempo stesso. L’immagine è l’obiettivo primario della sonorizzazione e la musica si pone come funzione di aiuto alla narrazione. Questa volta, non è più un montaggio con la filologia ad esso collegata a farla da padrone, ma due corti di Charlie Chaplin: quasi due piccoli film, in cui si alternano le tematiche più disparate, dal comico al dramma, fino ad elementi di pura azione e avventura. Tra i due corti un breve ma significativo montaggio, che racconta in immagini e parole sullo schermo il mondo creativo del grande maestro.

Per info e prenotazione è possibile chiamare il numero gratuito 06.0406, i numeri 392 0482900 / 329 9283147 o recarsi al punto informativo di Avezzano in Corso della Libertà.