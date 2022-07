Torna la Settimana Marsicana con 25esima edizione, oltre 60 eventi su tutto il territorio

Avezzano. Il segno tangibile della ritrovata normalità lo dimostra il grande ritorno della XXV edizione della Settimana Marsicana che dall’1 al 7 agosto animerà le giornate della città e del territorio. La Pro Loco di Avezzano impegnata come sempre a donare, grazie al supporto dell’Amministrazione comunale della Città di Avezzano, giornate di festa con l’evento tanto atteso, una manifestazione sentita e voluta che, da sempre, vede la partecipazione di migliaia di presenze. La carta vincente della Pro loco è il perfetto impegno sinergico di tutti i consiglieri che hanno realizzato, anche quest’anno, un cartellone ricco di appuntamenti: oltre 60. Nulla toglie allo spettacolo che la Settimana Marsicana offre ai suoi visitatori la location che dall’interno del Parco Arsaa viene diramata nelle vie del centro, portando ancor più allegria e partecipazione.

C’è grande attesa per quello che rappresenta un imperdibile appuntamento estivo, giunto alla XXV edizione. Si parte con l’inaugurazione l’1 agosto alle ore 18.00 con un raduno in Piazza Risorgimento che vedrà la partecipazione delle associazioni di volontariato e della banda musicale “Città di Avezzano”. Straordinaria la presenza dei clowns che accompagneranno i presenti al rituale del taglio del nastro, che verrà effettuato sulle note dell’Inno nazionale eseguito dalla banda musicale: sarà così ufficialmente aperta al pubblico la XXV edizione della Settimana Marsicana.

La musica padrona della giornata che si concluderà con il concerto alle ore 21,30 dei New Troll – presenta Luca di Nicola

La Settimana Marsicana un contenitore di cultura, di arte, di spettacolo, di musica e di gastronomia. Tutto per soddisfare l’interesse di tutti.

“Storia, religione nella Terra dei Marsi” è l’iniziativa che permette di poter partecipare alle visite guidate per scoprire le bellezze di alcune chiese della Marsica, a cura della Pro loco di Avezzano, dell’Archeoclub Marsica e della Sovraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

Il calendario:

Martedì 2 luglio ore 9/13 – S. Maria in Valle Porclaneta

Mercoledì 3 “ “ – San Pietro – Alba Fucens

Giovedì 4 “ “ – San Giovanni Battista -Ortona dei Marsi con l’esibizione del concerto d’organo del M° Orante Bellanima

Venerdì 5 ore 9/13 – San Cesidio Trasacco e Santa Maria delle Grazie – Luco dei Marsi

Sabato 6 “ “ – Santuario della Madonna dell’Oriente e Tagliacozzo

Le prenotazioni si possono effettuare presso la sede della Pro Loco in via Corradini 75 entro il 30 luglio dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17 alle 20,00 o telefonicamente al nr. 335.8088683.

.2

La Pro Loco anche quest’anno ha realizzato uno “SpazioRagazzi”.

Per i più piccoli spettacoli quotidiani di magia, giocoleria, fuoco, equilibrismo, trampoli e i mitici protagonisti del circo: i clowns! tutti i giorni alle ore 17,00 in Piazza Risorgimento.

Sempre a Piazza Risorgimento, con Ambecò l’atelier di autoproduzione “Domani nelle Mani” per imparare a produrre il Bene Wrap, involucro di cera d’api riutilizzabile. E poi ancora la Biodanza per bambini.

Tutti i giorni dall’ 1 al 7 dalle ore 10 alle 23.00 nel Piazzale ex Montessori installazioni e giochi: piscine, parete per l’arrampicata sportiva dell’E.I., Nerfando, luna park, gonfiabili.

Il settore “ilCorpoelaMente” dedica attenzione al fisico, con la partecipazione della Scuola di Arte Marziale “il Tempio” con dimostrazioni di Karate e Kick boxing. La “Vitamin fitness house” coinvolgerà i partecipanti, sempre in piazza Risorgimento, con allenamenti di fitness generale. Non mancherà la meditazione grazie alla “Associazione Yoga -Sentieri di vita” che incontrerà gli amanti di tale disciplina in Piazza Torlonia.

Sarà piazza del Mercato la location che accoglierà alcuni eventi della Settimana Marsicana come l’immancabile e il più amato, da grandi e piccini, lo spazio “Amicia4zampe”: Sport cinofili per bambini con la “Dog & Horses ASD” e poi, ancora, si potranno apprendere informazioni sulla cinofilia da soccorso, ricerca in superficie e macerie con la partecipazione di: “Dog & Horses ASD”, N.O.V. e Protezione Civile.

Per coloro che ritengono che il proprio amico a 4 zampe sia il più bello in assoluto potranno partecipare a “Liberi di sfilare in Dog Expo” – show di bellezza aperto a tutti i cani sia di razza che meticci.

La pagina “Incontri” vuole essere un omaggio alla cultura, un appuntamento con i libri e con i ricordi

Per “Sguardi dentro il romanzo” ospiti alla Sala Irti che presenteranno il proprio lavoro: Katia Agata Spera con “Non sono io quell’uomo” – Roberta Di Pascasio con “L’equilibrio è un’antica vergine” – Emma Pomilio con “La Grande Roma dei Tarquini”

Ancora alla Sala Irti si svolgeranno:

– l’incontro di grande interesse: Nord Kivu: conflitto, oblio, infanzie dimenticate con il prof. Francesco Barone.

– “Barbania nel cuore” ricordi di Sandra Passerotti – moglie di Fabio Fabbiani, alunno di Don Milani

– Convegno su Mazzarino con dott. Franco F. Zazzara e Gen. Vero Fazio

Appuntamenti culturali e del ricordo alla Arena Mazzini:

-“I mille versi della Pace” recital dei poeti della community poesia femminile singolare

-Testimonianze e ricordi su Romolo Liberale con intermezzi musicali del trio Return Road (G. Cannizzaro, A.Pietrosanti, C.Retico)

-“Le fotografie dell’orrore della guerra” Reading da “Cuore di tenebra” di J. Conrad

Nel contesto mondiale sconvolto dalla pandemia e dalle guerre, per non dimenticare le sofferenze, soprattutto dei più piccini, interverrà Carmela Pace presidente di Unicef Italia.

Chiuderanno gli appuntamenti di Domenica 7 agosto

ore 10/20 – Sala Irti – “Serpenti autoctoni”. Esposizioni di terrari, proiezioni, mostre video conferenze

ore 18,30 – Arena Mazzini: Condivisione e Confronto: parlano i giovani-Marsica sharing

Grande attesa per i concerti, gli spettacoli, il cabaret che animeranno Piazza Risorgimento.

Martedì 2 – Gli Acquaforte con i successi di Carosone e DJ Pippo Palmieri dello Zoo di 105.

Mercoledì 3 Ciao Lucio. Tributo a Lucio Dalla –

Giovedì 4 Live Play Coldplay

Venerdì 5 una entusiasmante Gara di peperoncino piccante con il Re del Peperoncino

Risate, risate, risate con Alberto Farina Comico/cabarettista di Colorado

Sabato 6 – Igor Minerva/ Claudio Baglioni. Igor Minerva è stato il vincitore del programma Rai “Tali e quali “ 2022.

Domenica 7 – Spettacolo di varietà Give Peace a Change

Si alterneranno, sul palcoscenico, nella presentazione degli artisti i giornalisti:

Gioia Chiostri – Luca Di Nicola – Orietta Spera

Tante le novità di quest’anno proposte nella Settimana Marsicana. Resta, con il successo ottenuto, consolidata l’organizzazione dello Street Food che si snoderà da Giovedì 4 a Domenica 7 tra via Corradini e Via G. Pagani dalle ore 18,00 alle 24,00.

Marsica piccante : direttamente dalla Fiera mondiale del peperoncino di Rieti stands gastronomici per i degustatori più coraggiosi con la mostra dei più piccanti al mondo, e l’esposizione di incredibili varietà di piante di peperoncini.

E poi…balli, cori folkloristici e tornei di burraco faranno vivere Piazza del Mercato

Tutti i giorni Mostre-Esposizioni-Stand informativi

Il presidente della Pro Loco Federico Tudico conferma: “Una manifestazione del genere è motivo di orgoglio per tutti i consiglieri. Bisogna considerare che questa XXV edizione della Settimana Marsica è stata complessa proprio per l’organizzazione logistica. E’ un evento ricco di appuntamenti, per soddisfare chi deciderà di trascorrere in un modo coinvolgente le calde giornate estive.”