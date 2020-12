Torna la serenità al Don Orione di Avezzano, sono guariti dal Covid tutti gli ospiti e i dipendenti

Avezzano. Rientra nella “normalità” la Rsa Don Orione di Avezzano, dove tutti gli ospiti e i dipedenti sono ora negativi al Covid19.

La struttura esce dunque dal commissariamento (durato due mesi) in cui era finita per via dell’alto numero dei contagi e per il personale che si era ammalato in gran numero e tutto quasi in contemporanea.

“Torna finalmente un po’ di serenità”, commenta don Vittorio Quaranta, il direttore della struttura che è stato tra i primi a sottoporsi al tampone risultando positivo, “ora stiamo tutti bene e possiamo finalmente tornare a prenderci cura dei nostri ospiti”.

Il “caso Don Orione”, primo caso di un focolaio all’interno di una struttura per anziani, era finito al centro della cronaca non solo marsicana ma anche regionale, perché sui test a tappeto richiesti con urgenza non appena c’era stata la prima positività, su 143, 102 risultarono positivi.

Diversi anche gli operatori sanitari contagiati che pian piano però sono guariti e sono così rientrati nelle loro normali attività.

Nell’emergenza sono state 23 le persone contagiate nella struttura e morte per via del Coronavirus.