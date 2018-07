Torna la sagra della pasta e fagioli a San Pelino, con una nuova organizzazione gestita dall’Avis

San Pelino. Torna la sagra della pasta e fagioli a San Pelino. Sabato 4 Agosto dalle ore 19:30 in Piazza Alfredo Di Loreto A.V.I.S. di base di San Pelino, vi aspetta per il tradizionale evento che, da diversi anni anima l’estate della frazione del comune di Avezzano. Un’occasione di rinnovamento, questa della sagra 2018 che vede l’avvicendarsi della vecchia organizzazione gestita dall’associazione Humanitas con quella dell’ Avis San Pelino. Un modo, per rendere più vicina alle nuove generazioni una tradizione che si protrae da tantissimi anni. L’ impegno è quello di creare, da qui ai prossimi anni, un evento organizzato dai giovani, per i giovani. In tal senso il presidente della sezione Simone Di Cicco si esprime in tal senso: ” Ringrazio vivamente, chi si è prodigato in prima persona all’ organizzazione, il vice presidente Vincenzo Panunzi e il collaboratore Valerio Volante. Ringrazio anche tutti gli sponsors che, mostrando grande sensibilità, hanno permesso l’ organizzazione. Un grande evento che dura ormai da tanti anni e che si rinnova nel solco della tradizione. Vogliamo che la sagra si faccia per tanti anni. Il ricavato verrà utilizzato per la sensibilizzazione del territorio alla sensibilizzazione della donazione. Abbiamo pensato, infine, prezzi molto modici, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che in questo momento potrebbero trovarsi in difficoltà, cosa per la quale faccio un’ ulteriore plauso a Vincenzo Panunzi”. Avis San Pelino, vi aspetta per questo evento.