Torna Buongiorno Regione, 195 puntate con temi sull’informazione e approfondimenti sul territorio

Avezzano. Da lunedì 24 settembre fino al 28 giugno 2019 riprende la stagione di Buongiorno Regione dalle 7.30 alle 8.00 su Rai 3. Ben centonovantacinque puntate con i temi dell’informazione, le dirette dalla regione, gli approfondimenti, le inchieste, i collegamenti con la polizia stradale, il meteo, curato quest’anno da Rai Pubblica Utilità, la rassegna stampa, gli ospiti.

Confermate il martedì le rubriche storiche della Tgr Abruzzo con “Lo dico al Tg Abruzzo” curata da Umberto Braccili, “Storie e personaggi” curata da Angela Trentini, “La natura”, curata da Silvana Ferrante, “L’editoria abruzzese” curata da Antimo Amore.

Il lunedì appuntamento con lo storico Marco Patricelli, nella rubrica curata da Nino Germano, un viaggio nel passato dell’Abruzzo con immagini e testimonianze. Il mercoledì appuntamento con la rubrica “ Il cittadino digitale” curata da Lucio Valentini in collaborazione con l’esperto Gianmaria De Paulis che ci porterà alla scoperta delle ultime novità del web.

Il venerdì appuntamento alla scoperta dei tesori storici custoditi nei nostri musei in collaborazione con la Soprintendente Lucia Arbace. Da quest’anno anche nuove rubriche: “Sapere salute”, in collaborazione con la Asl di Chieti, per indirizzare i cittadini sulle cure e sulla prevenzione, “Sentieri D’Abruzzo”, alla scoperta dei luoghi meno esplorati della regione in collaborazione con l’alpinista Giampiero di Federico e infine, ogni venerdì, spazio alla satira con vignettisti abruzzesi in studio che commenteranno i fatti più importanti della settimana.