Torna la fiera di Santo Stefano ad Avezzano e le strade del centro si animano con oltre 180 stand

Avezzano. Centinaia di stand riempiono il centro di Avezzano per la tradizionale fiera di Santo Stefano. Archiviati i pranzi in famiglia giovedì ci si ritroverà tutti in piazza Risorgimento, e nelle strade limitrofe, per il grande appuntamento che da anni anima la città.

Sono 180 gli stand che fin dal mattino riempiranno le vie di Avezzano tra oggettistica, abbigliamento, street food e 20 stand artigiani. Serrate le misure di sicurezza che prevedono le strade intorno all’area fiera chiuse al traffico fin dalle 6 del mattino e per tutta la giornata.

Saranno chiuse alla viabilità un tratto di via Corradini, e poi piazza della Repubblica, via Mazzini, via Marconi, via Pagani, via Trento, via Trieste, via Cataldi e corso della Libertà con divieto di sosta e di transito su entrambi i lati. Dalle 6 alle 21 non si potrà sostare e transitare su alcuni tratti di via Don Orione, Rosselli, Marruvio, Nazario Sauro, Croce, Marconi, XXIV Maggio, Amendola, Monte Zebio, mentre su via Rizzo, D’Annunzio, Rossini, Fontana, Andersen e Verdi i divieti saranno a tutto campo.

Riservati parcheggi per disabili in via Mazzini, lato destro, direzione Sud-Nord, dopo l’incrocio con via Diaz; 3 in via Garibaldi, lato destro direzione Sud, prima dell’incrocio con via Corradini; 3 in via Corradini, lato destro, direzione Est-Ovest, dopo l’incrocio con via Di Gianfilippo.