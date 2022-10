Torna la festa dello sport, due giorni di palestra a cielo aperto con lezioni e prove gratuite

Celano. Sabato dalle 15 appuntamento con tante associazioni sportive del territorio che daranno ai cittadini la possibilità di svolgere lezioni e prove gratuite. Alle 19 e 45 presentazione squadra Sport Center e fitness con dj set

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Centro Italia Nuoto in collaborazione con l’amministrazione comunale insieme ai gruppi e alle società sportive del territorio, con l’obiettivo di avvicinare adulti e bambini al mondo dello sport valorizzando tutte le discipline, diffondendo la conoscenza di quelle meno praticate e promuovendo l’attività fisica come fonte di benessere e di inclusione sociale.

Per tutto il pomeriggio del sabato e per tutta la mattina di domenica il palasport, diventerà una grande palestra a cielo aperto e le associazioni sportive daranno informazioni sui propri corsi e attività.

Domenica 16 mattina a conclusione della manifestazione vi sarà la Fitness Tour Celano, una passeggiata sportiva accompagnata da tutto lo staff fitness del palasport e partecipanti attraverso le vie storiche della città’.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare, sarà una giornata di festa all’insegna dell’attività fisica pensata per tutti. Un modo anche per valorizzare e sostenere le tante associazioni sportive che anche in un momento di difficoltà e soprattutto dopo la pandemia svolgono un ruolo fondamentale per il benessere delle nostre comunità.