Torna la “Fashion weekend” a Tagliacozzo, doppio appuntamento per Passerella 1907

Tagliacozzo. Luci, flash, passerella e mondanità. Torna per il terzo anno consecutivo, la “fashion weekend” di Tagliacozzo, Passerella 1907. Per questa edizione, sono previste due giornate dedite alla moda artigianale. Si inizia questa sera con la tradizionale sfilata in Piazza Obelisco, con abiti artigianali editi da sartorie locali, ma anche con la partecipazione di stilisti provenienti da Pescara, Roma e Venezia e in collaborazione con il Dipartimento di Moda dell’Università Europea del Design di Pescara.

Oltre cento abiti realizzati a mano, 15 stilisti, 4 brand nazionali, tantissime modelle e numerosi giovani saranno protagonisti stasera e domani nella città marsicana. L’organizzazione, come nelle precedenti edizioni, è sotto la guida di Patrizia Quintavalle, Emanuele Nuccilli e Marco Prosperi, mentre la conduzione della serata di questo venerdì in piazza Obelisco sarà affidata ad Andrea Dianetti. Sabato, invece, l’appuntamento si sposterà all’interno del Palazzo Ducale dalle 9.30 alle 20 con una seconda sfilata alle 18 sempre nella storica struttura della città. In conclusione dell’evento, un Closing Party in collaborazione con il Fragile, con ingresso a pagamento, nel Giardino Resta, neo ristorante della città, adibito in via Orsini, nell’affascinante struttura di Palazzo Resta. Un doppio appuntamento da non perdere, in quest’ultima giornata di Agosto, aperta a tutti gli appassionati della moda e della mondana “grande bellezza”. @r.c.m.