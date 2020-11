Torna la colletta alimentare con una nuova modalità, ecco i supermercati di Avezzano che aderiscono all’iniziativa

Avezzano. Torna la Colletta Alimentare con una nuova modalità, a causa dell’emergenza sanitaria, per poter donare il cibo ai più bisognosi garantendo la sicurezza di tutti.

Colletta Alimentare cambia la forma ma non la sostanza: dal 21 novembre all’8 dicembre alle casse dei supermercati, o già da ora su collettaalimentare.it, si potrà acquistare una card il cui valore verrà trasformato in cibo per chi è in difficoltà. Con ogni card si potranno donare 2, 5 o 10 euro o sommare questi importi tra loro ogni volta che si vorrà. La card può essere utilizzata durante tutto il periodo della colletta e nei supermercati aderenti all’iniziativa.

Ad Avezzano hanno aderito all’iniziativa i supermercati “Tigre” di via Falcone, l’Oasi, il Lidl, Eurospin di Cappelle ed Eurospin di Avezzano in via XX Settembre.

La card di potrà acquistare anche online. L’importo del valore che si sceglierà acquistando la card verrà convertito dal supermercato in alimenti che verranno consegnati a Banco Alimentare e che a sua volta li distribuirà a chi ne ha bisogno. Per la sicurezza di tutti è stato ridotto il numero dei volontari partecipanti, ma tutti possono contribuire acquistando la card e facendo passaparola tra amici e parenti