Torna la cicloturistica della castagna, due giorni di sport tra borghi e boschi di Sante Marie

Sante Marie. Ciclisti, famiglie e bambini scaldate i motori torna la Cicloturistica della castagna a Sante Marie. La asd Sport Emotion, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e la Pro Loco, ancora una volta vi stupirà con percorsi mozzafiato adatti a ogni preparazione atletica che attraverseranno boschi di castagne e le lunghe vallate avvolte dai colori dell’autunno. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto una partecipazione vastissima di appassionati, gli organizzatori hanno deciso di ampliare l’offerta e creare un fine settimana dedicato esclusivamente agli amanti delle due ruote. La cicloturistica della castagna animerà il borgo autentico di Sante Marie domenica 21 ottobre e darà il via ai festeggiamenti dedicati alla regina d’autunno.

Come sempre la partenza sarà in piazza Aldo Moro nel cuore di Sante Marie. Alle 7.45 si ci ritroverà per le iscrizioni e poi si partirà alle 9.30 per questa splendida avventura. Tre quest’anno i percorsi tra i boschi, borghi e antiche strade della località della Marsica occidentale. Ci sarà una full da 40km + D964, una Full da 30km + D640 e una family da 16km + D186. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.asdsportemotion.com ed è possibile anticiparsi per ottenere così delle agevolazioni, e per chi vuole, acquistare la divisa bike della manifestazione. Gli organizzatori hanno pensato a una vera e propria giornata dedicata ai ciclisti con aree ristoro, assistenza sui percorsi, polenta party, bike parking e un lavaggio delle bici. Ai primi 800 iscritti verranno poi regalati dei gadget da utilizzare nella gara. Ci saranno prezzi agevolati per chi si iscrive fino al 5 ottobre, sconti per i ragazzi e premi di ai gruppi numerosi. Inoltre asd Sport Emotion ha previsto anche delle attività per chi accompagnerà i ciclisti in questa splendida giornata di sport, montagna ed enogastronomia.