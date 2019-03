Torna “Invasione rock” su Radio Monte Velino, puntata speciale dedicata a Grant Lee Phillips

Avezzano. Torna “Invasione rock” e per il 22esimo anno la trasmissione di Radio Monte Velino dedica una puntata speciale a Grant Lee Phillips, raffinato cantautore americano. L’intervista è stata registrata in occasione del concerto all’Auditorium “Fermi” di Celano. La puntata sarà presentano in studio da Frediano Parente e Antonio Del Gusto e andrà in onda su Radio Monte Velino FM102.5 oggi alle 22 e in replica giovedì alle 21. Inoltre si possono ascoltare le puntate di “Invasione rock” su www.spreaker.com.