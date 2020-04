Torna il mercato settimanale di Trasacco, dal primo maggio banchi aperti in piazza Mazzini

Trasacco. Da venerdì primo maggio torna il mercato di Trasacco. Il sindaco, Cesidio Lobene, ha firmato l’ordinanza per far ripartire il mercato che però sarà per questa prima fase limitato ai generi alimentari che saranno disposti tutti in piazza Mazzini.

Sarà obbligatorio l’uso di mascherina e dei guanti mono uso per tutti coloro che si recheranno al mercato e per tutti gli operatori economici. La ripresa, dalla stessa data, del commercio ambulante per i negozi mobili di generi

alimentari, previa richiesta di occupazione di suolo pubblico e secondo le modalità consentite nei vigenti regolamenti comunali. Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.