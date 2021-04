Torna il mercato settimanale ad Avezzano, essenziali cautela e rispetto regole anti-covid

Dopo 2 week end da zona rossa dovuta al rialzarasi dei contagi nella zona Marsica, finalmente la zona gialla concede un po’ di respiro alle attività tornano a respirare i negozi,i bar e i ristoranti, e torna anche il commercio all’aperto.

Da domani infatti, tornerà il mercato ad Avezzano, il comune e gli uffici addetti hanno quindi dato disponibilità per una ripartenza già da questo sabato, sempre con le dovute precauzioni.

“Ringraziamo il comune il sindaco e l’intera amministrazione comunale, gli uffici tecnici per una ripartenza tempestiva, in sicurezza e che sicuramente ridarà un po’ di respiro ad un settore che ha molto sofferto gli stop and go avuti fin ora dal Goverbo centrale”, dichiarano i rappresentanti di Cidec (Robeta Masci), Fiva Confcommercio(Giovanni Cioni) e Confesercenti(Carlo Rossi), Associazioni di categoria che più di tutti hanno portato avanti le problematiche e le istanze degli ambulanti in questo periodo pandemico.

“I commercianti saranno pronti a tornare in sicurezza, rispettando le regole come hanno sempre fatto anche in zona arancione e gialle precedenti”.