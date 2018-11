Torna il mercatino di Natale ad Avezzano, artigiani pronti a colorare e animare piazza Risorgimento

Avezzano. Torna in piazza Risorgimento ad Avezzano il tradizionale mercatino di Natale. Tante luci colorate sono pronte a illuminare il centro della città. Dall’8 dicembre fino al 6 gennaio la rinnovata piazza di Avezzano ospiterà espositori che potranno animare la città per tutto il periodo natalizio grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società Abruzzo in musica.

Sarà quindi un clima di festa che accompagnerà fino all’Epifania il centro di Avezzano e lo trasformerà in un villaggio natalizio in pieno stile. Le casette di legno che abbelliranno la piazza potranno essere noleggiate al costo settimanale di 100 euro. Per evitare che il mercatino possa ospitare oggettistica non adatta alla filosofia che gli organizzatori hanno voluto sposare sono state imposte delle regole precise.

Potranno esporre al mercatino artigiani o negozianti che abbiano addobbi per decorazioni natalizie, articoli da regalo, manufatti di legno o di ferro, stampe, giocattoli in legno e stoffa, dolciumi tradizionali, vini e grappe, cioccolato e derivanti, ricami e pizzi, alimentari tipici selezionati e artigianali eccellenza. Per informazioni e candidature è possibile inviare una mail con la presentazione dettagliata dei prodotti a info@abruzzoinmusica.it.