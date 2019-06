Torna il mercatino dei bambini a piazza Risorgimento, tutti i mercoledì dalle 16 alle 21

Avezzano. Dal 26 giugno al 4 settembre, tutti i mercoledì, dalle 16 alle 21, in Piazza Risorgimento, si terrà il consueto “Mercatino dei bambini”, organizzato dal Corpo della Polizia Locale di Avezzano. I moduli di richiesta sono disponibili in Piazza Risorgimento, il giorno del mercatino, al palazzo del Municipio in Piazza della Repubblica, presso la sede del Corpo della Polizia Locale, all’Ufficio Permessi, in Via Treves (ex Catasto) o utilizzando l’allegato modello.