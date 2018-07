Torna il Marco Boni & friends, mercoledì 1 agosto alle 21 in piazza Risorgimento ad Avezzano

Avezzano. Arriva il “Marco Boni & friends”. Mercoledì 1 agosto alle 21 in piazza Risorgimento, per la rassegna Avezzano Estate 2018 patrocinata dal comune, si terrà il gran galà di musica, ospiti e spettacolo organizzato dall’associazione musicale Musicomania. Il giovanissimo Boni, già protagonista delle trasmissioni Rai “Ti lascio una canzone” e “Prodigi” e storico allievo di Musicomania, sarà l’animatore di bei momenti di spettacolo coadiuvato dagli amici artisti che, insieme a lui, hanno condiviso momenti indimenticabili in vari programmi Rai e non soltanto. Sul palco, insieme al baby artista, i giovani talentuosi di Musicomania e dell’Accademia Spettacolo Italia di Roma. A presentare la serata il bravo Luca Di Nicola. Durante lo spettacolo, musica dal vivo con il cantautore Pedrito De Cuba e Arianna Maceroni, insegnante di canto della scuola avezzanese fondata da Tiziana Buttari, organizzatrice dello spettacolo. “Siamo felicissimi di tornare di nuovo in piazza Risorgimento con uno spettacolo di musica, ospiti, canzoni, interviste e sorprese – dichiara entusiasticamente Tiziana Buttari – ringrazio il comune di Avezzano, il sindaco Gabriele De Angelis e l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano in primis, per aver inserito il nostro show nel cartellone di eventi estivi. Grazie inoltre a Marco Boni, agli artisti, agli ospiti, ai miei collaboratori ed insegnanti e all’amico Luca Di Nicola da molti anni al mio fianco e da sempre sinonimo di professionalità”. Marco Boni che recentemente a Roma ha ricevuto il prestigioso premio Piero Calabrese, il prossimo autunno sarà anche il protagonista della nuova edizione del premio Mia Martini che si svolgerà a Bagnara Calabra, paese natio dell’indimenticabile Mimì. L’appuntamento con il concerto dedicato ai suoi concittadini invece è per mercoledì 1 agosto alle 21 in piazza Risorgimento quando si alzerà il sipario sul Marco Boni & friends.