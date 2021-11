Torna il contest “BeKatherine”: diventa il nuovo volto della Campagna Autunno Inverno 21/22

Avezzano. Dopo il grandissimo successo delle edizioni passate, torna il contest firmato Katherine B che eleggerà il nuovo volto della campagna pubblicitaria invernale 2021/2022.

Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di far vivere forti passioni alle donne che seguono e si affidano alla realtà avezzanese, trasformandole in vere e proprie protagoniste.

Sperimentare la moda attraverso esperienze uniche nel loro genere e creare la propria identità avvalendosi della collaborazione delle proprie clienti.

Lo storico negozio Katherine B, con questo contest, vuole far sentire la vicinanza a tutte le persone che l’hanno scelto come punto di riferimento nel corso degli anni e dare loro la possibilità di mettersi in gioco, diventando modelle per un giorno.

Come partecipare al contest “BeKatherine”.

Partecipare alla selezione è semplicissimo: vai sul sito di KatherineB https://www.katherineb.it/be-katherine-contest-ai-21-22/ e compila il form allegando una tua foto entro e non oltre il 30 Novembre 2021.

Le foto delle candidate, al termine della scadenza del contest, verranno pubblicate sulla pagina Facebook di KatherineB: la foto che riceverà più like, entro l’8 dicembre, sarà il nuovo volto KatherineB!

Cosa aspetti? La nostra prossima Katherine potresti essere tu.