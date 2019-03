Torna il concorso dedicato all’indimenticato Romolo Liberale, ecco come partecipare

Avezzano. Il concorso dedicato a Romolo Liberale – articolato in tre sezioni e aperto a tutti – ha lo scopo di rendere omaggio alla memoria di un poeta e scrittore di profonda sensibilità e di grande impegno, nelle cui opere le difficoltà e le ingiustizie, che caratterizzano la condizione esistenziale e sociale dell’uomo del nostro tempo, assumono particolari accenti lirici, solcati sempre dalla speranza e dalla prospettiva del riscatto.





Regolamento

Il concorso è articolato in tre sezioni: adulti, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e studenti delle scuole secondarie di primo grado. La partecipazione è gratuita e si potrà concorrere con un massimo di tre poesie inedite a tema libero. Le opere dovranno pervenire entro il 12 aprile 2019, al seguente indirizzo:

Segreteria del premio di poesia Romolo Liberale, Via America 60, 67051 Avezzano (Aq)

Gli elaborati saranno inviati in busta chiusa e non dovranno essere firmati. In busta separata, inclusa quella contenente l’elaborato, dovrà essere inserita la scheda di partecipazione, firmata, contenete i dati del concorrente.

Gli elaborati e la scheda di partecipazione potranno essere inviati tramite e-mail al seguente indirizzo: romololiberale@presenzaculturale.it

Per ciascuna delle tre sezioni in cui si articola il concorso, valutate da una selezionata giuria, saranno premiate tre poesie con opere artistiche elaborate dal Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario” di Avezzano. In occasione della quinta edizione del premio la famiglia Liberale contribuisce con i seguenti premi:

1° classificato sezione adulti: 500 euro;

2° classificato sezione adulti: 300 euro;

3° classificato sezione adulti: 200 euro;

Primi tre classificati sezione scuole secondarie di secondo grado: 100 euro (in buono libri).

Primi tre classificati delle scuole secondarie di primo grado: 50 euro (in buono libri).

La cerimonia di premiazione si terrà nell’aula magna del liceo classico “Alessandro Torlonia” di Avezzano in data 25 maggio 2019. Per info: romololiberale@presenzaculturale.it, www.presenzaculturale.it