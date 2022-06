Torna il centro estivo “Polisportiva Estate insieme”, domenica la presentazione delle attività

Avezzano. Dopo due anni di fermo a causa del covid si riparte con un’estate ricca di giochi, laboratori e tanto divertimento. La “Polisportiva estate insieme” da il via al centro estivo con tantissime attività sportive! Per trascorrere un’estate all’insegna della spensieratezza.

Tutte le attività in programma saranno presentate domenica alla Pinetina in via Rutilio Rutelli ad Avezzano. L’appuntamento per i bambini e per le famiglie è dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 19. Ci sarà modo per giocare insieme, conoscere nel dettaglio le iniziative e conoscersi.