Torna il Celano Jazz Convention, quinta edizione: concerti per adulti e bambini

Celano. Finalmente il Celano Jazz Convention. Il borgo marsicano torna ad animarsi sulle note della musica jazz grazie alla rassegna che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, il direttore artistico Franco Finucci non ha alzato bandiera bianca e, nell’intento di recuperare il tempo perduto, ha previsto una kermesse di grande qualità.

Oltre ai concerti torneranno le masterclass estive che potranno essere seguite sia in presenza che in streaming. Finucci ha voluto ancora una volta affiancare alla programmazione dei live una didattica che può soddisfare sia le esigenze degli aspiranti professionisti che quelle dei numerosi appassionati, senza trascurare una didattica per i più piccoli finalizzata a una divulgazione del jazz a 360 gradi.