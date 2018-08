Torna il Canta Civita, il festival musicale per i giovani talenti. Luca Di Nicola tra le novità della kermesse

Civita di Oricola. Torna il “Canta Civita”, il festival della musica per i giovani talenti, previsto per domani, sabato 18 agosto alle ore 21.

Dopo il grande successo della prima edizione, la pro loco presieduta da Antonio Palmerio, ha organizzato la nuova, attesa edizione della kermesse dedicata alle giovani promesse del canto. La prima novità di quest’anno è la conduzione affidata al bravo Luca Di Nicola, storico patron del Festival di Avezzano oramai prossimo alla 25esima edizione nel 2019.

I concorrenti presenteranno un brano da loro scelto, esibendosi al cospetto di una giuria di qualità composta dal compositore Corrado Lambona, dalla direttrice d’orchestra Beatrice Minati, dalla cantante ed insegnante Carla Polce, dalla giornalista Maria Lucia Monticelli, dal costumista cinematografico Silvio Laurenzi e dalla poetessa Federica Bianchi.

Art director della kermesse canora patrocinata dal comune di Oricola è Francesca Polidori.

Durante la serata ci saranno anche dei defilè organizzati da note boutique locali. Fra gli ospiti della serata Emily De Petris, vincitrice della prima edizione della manifestazione. “Siamo felici di essere riusciti nell’intento di organizzare la seconda edizione del Canta Civita”, dichiarano entusiasti alla proloco di Civita, “vi attendiamo in tanti per una serata di musica ed allegria. Anzi, ad onor del vero, vi aspettiamo per l’intera giornata per degustare i nostri ottimi ravioli, ‘protagonisti’ della tradizionale sagra”.