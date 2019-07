Torna dalle ferie e trova il bar assaltato dai ladri, il titolare: non sono razzista, ma qui sono nati troppi locali etnici

Avezzano. Torna al lavoro dopo le ferie e trova il bar a soqquadro, assaltato dai ladri. Dopo una settimana di stop, ieri il locale ha infatti riaperto con una brutta sorpresa.



Il colpo è avvenuto tramite la porta posteriore, quella che dà sul parcheggio del bar Massimiani, in via Roma ad Avezzano. Era stata forzata e le slot e cambia monete erano stati aperti al fine de prelevare i soldi contenuti nelle cassette. Sicuramente il colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Avezzano che hanno eseguito i rilievi.

La rabbia del proprietario. Rolando Massimiani titolare dell omonimo Bar dichiara : non sono razzista ma ultimamente anche con le aperture dei locali etnici in zona cominciano a girare personaggi poco raccomandabili fino a tarda notte essendo luoghi di ritrovo.