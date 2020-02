Torna al Castello Orsini l’annuale spettacolo dialettale dell’associazione teatrale “Tre Conche”

Avezzano. Come tradizione, ormai da diciotto anni, l’ associazione teatrale dialettale”Tre Conche” anche quest’anno porterà in scena, sul palco del castello Orsini di Avezzano, un nuovo spettacolo. La commedia inedita in tre atti, scritta e diretta da Renzo Leonio è intitolata “007… operazione Paradise” ed é ambientata all’interno di un’ agenzia investigativa dove ne succederanno davvero di tutti i colori.

“Un lavoro frutto di un impegno particolare da parte di tutto il cast, con lo scopo di tenere in alto il dialetto, testimone unico delle radici e delle tradizioni ” dichiara il presidente dell’ associazione teatrale “Tre conche” Domenico De Amicis, aggiungendo “Vi aspettiamo come sempre numerosi per questa nostra due giorni al Castello Orsini. Appuntamento al 15 febbraio, ore 21.15 e alla replica del giorno successivo, 16 febbraio, alle17.30. ”

Il cast:

Greta Petricone, Chiara Dominici, Paolo Evangelista, Angelo Ciaccia Cerone, Stefania Dominici, Pietro Morgante, Nicoletta Stati, Nadia Giovannone, Domenico De Amicis, Patrizio Fiasca, Giovanna Di Profio, Rossana Agostini,

MariaLaura Ricci, Vittorio Montanari, Acquaria Garbuglia, Paolo Dominici, Attilio Bizzarri, Tonino

Nuccilli, Anna Caruso. Tecnici audio: Gianni Eleuteri, Ennio Di Venanzio

Tecnici luci: Adalberto Silla, Matteo Angelucci

Scenografie: Pasquale Mancinelli, Santina Frani, Chiara Frani, Fiorella Di Felice,

Pubbliche relazioni: Paola Dominici, Angelo Salvatore, Maria Grazia Fasciani, Benedetto Petrucci,

Trucchi: Doriana Giancaterina

Segreteria: Angela Salvatore

Responsabile di scena: Santina Eleuteri

Grafica di: Francesco Leonio ( FOXin)

Regia di Renzo Leonio