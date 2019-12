Torna al castello Orsini di Avezzano il tradizionale concerto di fine anno, giunto alla 25esima edizione

Avezzano. Come da tradizione, anche quest’anno, per la 25esima edizione, si terrà al castello Orsini-Colonna di Avezzano il concerto di fine anno “Città di Avezzano – premio Alessandro Giancarli”, dedicato alle vittime della strada. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle 18.

Si esibirà l’orchestra di fiati “Armelis” di Collarmele (30 elementi), diretta dal Maestro Corrado Lambona; presente, come sempre, il Maestro di pianoforte Valentina Di Marco; si esibiranno i giovanissimi artisti marsicani Ilenia Lucci (soprano), Natalia Tiburzi (soprano) e Sandro Argentieri (tenore) e Simone Sangiacomo (pianista). In programma, brani di Vivaldi, Bellini, Rossini, Jacob De Haan, Mozart. Saranno inoltre esposte le opere della pittrice e poetessa avezzanese Gianna Danese. A presentare e organizzare il concerto, come nelle 15 edizioni passate, la giornalista Orietta Spera. L’ingresso è libero.

Il concerto è stato istituzionalizzato dal comune di Avezzano e vanta il patrocinio del senato della repubblica, della camera dei deputati, del consiglio regionale d’Abruzzo, della provincia dell’Aquila, dei comuni di Capistrello e Gioia dei Marsi.

Nel corso dell’evento, grande spazio avrà l’associazione UNITALSI, sottosezione di Avezzano, che si occupa degli spostamenti delle persone diversamente abili e delle necessità delle proprie famiglie, che farà una raccolta fondi.

Parteciperanno il commissario straordinario di Avezzano, Mauro Passerotti, i sindaci di Gioia dei Marsi, Gianclemente Berardini, e di Capistrello, Francesco Ciciotti. Madrina dell’evento, l’onorevole Stefania Pezzopane. Sarà presente anche il Rotary Club Avezzano, nell’anniversario dei suoi 60 anni, nella persona del presidente del club Tiziana Paris. Ospite d’onore sarà il dottor Augusto Paris, illustre luminare e neuropsichiatra infantile, che correlerà la sua importante presenza alla tematica del concerto, quest’anno, che sarà quella dell’autismo. Gli organizzatori ringraziano la fondazione Carispaq, presieduta da Domenico Taglieri, che finanzia l’evento quale principale ente sostenitore, e gli altri sponsor privati.