Torna a Tagliacozzo la “Night race” e sarà affiancata da “Walk for the cure” per la Susan G. Komen Italia

Tagliacozzo. Torna dopo due anni la “Night race”, maratona che attraverserà le strade di Tagliacozzo in notturna. L’evento organizzato dall’associazione sportiva Magic runners, e patrocinato dal Comune di Tagliacozzo, è in agenda per il 4 agosto.

“Uno degli eventi podistici più seguiti in tutto l’Abruzzo”, hanno spiegato gli organizzatori, “che invaderà le strade e le piazze di uno dei borghi più belli d’ Italia. Sarà una serata magica che regalerà emozioni uniche a camminatori, podisti e a tutti quelli che vorranno godere di una atmosfera speciale”.

La camminata sportiva partirà alle 20.30, mentre la gara di 9chilometri e 200 metri alle 21. È previsto poi un ristoro finale. Ma la serata non sarà solo di sport, ma anche di solidarietà.

Quest’anno la camminata sportiva è abbinata all’evento “Walk for the cure” e il ricavato della manifestazione sarà devoluto a “Susan G.Komen Italia”, un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale.