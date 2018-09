Torna a Rosciolo de’ Marsi per “Sapori e Saperi del Velino”, due giorni tra cultura ed enogastronomia

Magliano de’ Marsi. Fervono i preparativi a Rosciolo de’ Marsi per “Sapori e Saperi del Velino”. Il tradizionale appuntamento, giunto quest’anno alla IX edizione, animerà il borgo della frazione di Magliano de’ Marsi sabato 22 e domenica 23 settembre. L’evento come sempre sarà patrocinato dell’associazione Borghi Autentici d’Italia e supportato dal Comune di Magliano de’ Marsi. Un mix di tradizione, cultura ed enogastronomia farà da cornice all’evento che anche per questa edizione ha deciso di premiare e valorizzazione le eccellenze del territorio, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza suggestiva immergendosi nelle stradine e nelle piazzette di Rosciolo.

Il comitato organizzatore, presieduto come sempre dalla Pro loco di Rosciolo, sta lavorando da settimane alle numerose attività che richiameranno i visitatori rendendo l’edizione 2018 ancora più avvincente. Tante infatti sono le novità in programma come l’ampiamento dei percorsi del gusto, in programma sabato sera nel borgo, ma anche le innovative esperienze sensoriali e le suggestioni artistiche, fino al convegno della domenica e l’acclamato concerto di chiusura nella splendida chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta. Anche quest’anno una particolare attenzione verrà riservata alla natura. Proprio per questo è stata installata a Rosciolo una “Cornice del Velino” dove ci si può recare per immortalarsi in uno scatto con lo sfondo della montagna marsicana per eccellenza, ritratta dalla sua prospettiva più suggestiva.

Per partecipare al concorso basta scattare la foto presso la Cornice, postarla sulla pagina Facebook “Sapori e Saperi Velino” con l’hashtag #cornicedelvelino e chiedere agli amici di mettere un like. Quella che otterrà più consensi vincerà uno zaino da trekking messo in palio dagli organizzatori. Per la serata del 22 Settembre, Il comitato organizzatore metterà a disposizione dei visitatori una navetta per raggiungere il borgo di Rosciolo dall’area parcheggio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook Sapori e saperi Velino e scrivere a saporiesaperidelvelino@gmail.com