Torna a riunirsi il consiglio comunale di Trasacco, focus su potenziamento e miglioramento della viabilità

Trasacco. Torna a riunirsi il consiglio comunale di Trasacco. All’ordine del giorno l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.

La seduta ordinaria è stata convocata dalla presidente dell’assise, Sara Di Salvatore, martedì 27 a partire dalle 18, nella sala consiliare di via Cavour.

Punti all’ordine del giorno aggiunti dopo la convocazione la L.R. N. 3 del 28.01.2020 Messa in sicurezza infrastrutture per la mobilità – Ristrutturazione e Potenziamento di infrastrutture della viabilità in Trasacco , Via Monte Velino e Via Cifilanico – Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo – Variante alla Variante Generale del P.R.G. vigente (art. 19, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.); L.R. N. 40 del 01.08.2017 Miglioramento ed Adeguamento viabilità e parcheggi per la fruibilità del territorio attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione per il recupero funzionale Zona “A3 Nuovo Centro Storico” – Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo – Variante alla Variante Generale del P.R.G. vigente (art. 19, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.) e infine il mutamento di destinazione d’uso e alienazione terre civiche a favore di Garofalo Luigi (art.6 della L.R. n. 25/1988 ess.mm.ii.).