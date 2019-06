Torna a Pescina la nuova edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone: ecco come partecipare

Pescina. E’ stato pubblicato il bando della XXII edizione del “Premio Internazionale Ignazio Silone”, che ha come obiettivo “onorare, nel ricordo, la vita e l’opera di Ignazio Silone” e “valorizzare e diffondere gli insegnamenti di libertà, verità e giustizia dell’insigne scrittore abruzzese”. Il premio si articola in 5 sezioni.

Prima sezione: il “Premio Internazionale Ignazio Silone” è assegnato ad una personalità la cui opera testimonia o rispecchia i medesimi valori di libertà e di giustizia appartenuti a Ignazio Silone. La giuria valuterà anche le eventuali segnalazioni pervenute che indichino personalità meritevoli di essere premiate, corredate da motivazioni o da idonea documentazione. Le segnalazioni dovranno pervenire via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dph003@pec.regione.abruzzo.it.

Seconda sezione: il “Premio alla tesi di laurea o al dottorato di ricerca” è assegnato ad uno o più laureati di qualsiasi università, italiana o straniera, per una tesi di laurea o di dottorato, in qualsiasi disciplina, sulla vita o sull’opera di Ignazio Silone. Possono concorrere i laureati o i dottorati di qualsiasi università italiana o straniera che abbiano conseguito il titolo entro la data di pubblicazione del presente bando sull’home page della Regione Abruzzo. Non possono partecipare a questa sezione coloro che siano stati già dichiarati vincitori in precedenti edizioni. L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da una copia della tesi in formato PDF; dai dati anagrafici del candidato completi di indirizzo, numero telefonico e codice fiscale; dal certificato di laurea o di conseguimento del dottorato recante la data della discussione e del punteggio conseguito; da una presentazione scritta che contenga una motivazione di merito firmata da uno dei relatori dell’esame di laurea. Dovrà pervenire via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dph003@pec.regione.abruzzo.it. Il vincitore del premio, inoltre, si impegna a consegnare al Comune di Pescina una copia della tesi in formato cartaceo che andrà a costituire patrimonio librario dell’Ente.

Terza sezione: il “Premio alla traduzione” è assegnato a chi, con una buona e fedele traduzione, divulga nel mondo l’opera di Ignazio Silone. Possono concorrere al Premio di questa sezione le traduzioni in lingua straniera di un’opera siloniana, oppure un’opera siloniana nota solo in lingua straniera che sia stata tradotta in lingua italiana o in altra lingua. Saranno prese in considerazione le traduzioni edite entro la data di pubblicazione del presente bando sull’home page della Regione Abruzzo. L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da una copia della traduzione in formato PDF e dai dati anagrafici del candidato completi di indirizzo, numero telefonico e codice fiscale. Dovrà pervenire via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dph003@pec.regione.abruzzo.it. Il vincitore del premio, inoltre, si impegna a consegnare al Comune di Pescina una copia cartacea della traduzione che andrà a costituire patrimonio librario dell’Ente.

Quarta sezione: il Premio “I giovani e Ignazio Silone” è assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di secondo grado, italiane o straniere, per l’elaborazione di un tema sul pensiero e sull’opera di Ignazio Silone. Il bando per la partecipazione a questa sezione sarà reso noto successivamente.

Quinta sezione: il Premio “Silone Digitale” è assegnato a chi, attraverso i social media, diffonde, promuove e valorizza il pensiero e l’opera di Ignazio Silone. L’istanza per la partecipazione al Premio dovrà essere corredata da idonea documentazione che testimoni la risonanza e la diffusione ottenuta almeno negli ultimi 5 anni attraverso le reti social e dovrà pervenire via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dph003@pec.regione.abruzzo.it.

I vincitori dei premi sono selezionati a giudizio insindacabile dalla Giuria del Premio Silone. Al vincitore della prima sezione è riconosciuto un premio in denaro nella misura massima di 5000 euro. Ai vincitori di ognuna delle sezioni 2, 3, 4 e 5 è riconosciuto un premio in denaro nella misura massima di 2000 euro. In caso di ex aequo, la somma sarà ripartita in parti uguali tra i vincitori. La cerimonia per il conferimento dei Premi delle sezioni 1, 2, 3 e 5 avverrà in seduta pubblica nella Sala Conferenze del Museo “Ignazio Silone” di Pescina il 22 agosto 2019.

La Giuria del Premio Silone è costituita da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti, scelti dal Comitato, tra qualificati esperti in materie umanistiche, giuridico-economiche e politico-sociali. Il Presidente della Regione Abruzzo nomina i componenti della Giuria su designazione del Comitato.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle sezioni 1, 2, 3 e 5 del Premio dovrà pervenire entro e non oltre venti giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sull’home page della Regione Abruzzo via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dph003@pec.regione.abruzzo.it. Coloro che non siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata, potranno far pervenire entro e non oltre venti giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sull’home page della Regione Abruzzo un plico sigillato contenente la documentazione prevista a mano, per raccomandata A.R. o tramite corriere, dalle ore 9 alle ore 18, al seguente indirizzo: Premio Internazionale Ignazio Silone – XXII Edizione – Segreteria del Premio Internazionale “Ignazio Silone” – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Beni e Attività Culturali Agenzia Avezzano e Rocca di Mezzo – Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67051 Avezzano (Aq). Nel caso di consegna a mano l’ufficio, su richiesta, rilascerà apposita ricevuta. Si fa presente che la responsabilità la consegna dell’istanze nei modi e nei termini indicati rimane esclusivamente in capo al mittente.

Il bando di concorso è pubblicato sull’home page della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul B.U.R.A., sull’Albo Pretorio del Comune di Pescina, nonché sul sito del Centro Studi Ignazio Silone (www.silone.it).

Contatti: