Torna a Gioia dei Marsi la 25esima edizione della Stramanaforno, la gara podistica dedicata anche ai più piccoli

Gioia dei Marsi. Torna sabato a Gioia dei Marsi la classica delle classiche “Stramanaforno – trofeo Angelo Panfili”.

La gara podistica, organizzata dall’Atletica Lagos dei Marsi e arrivata alla sua 25esima edizione, si articolerà nei 2 classici percorsi cittadini per la 10 chilometri competitiva e per la 4 chilometri non competitiva. Ricco pacco gara con t-shirt e prodotti alimentari locali, premi per i primi 3 assoluti, i primi 3 di ogni categoria e per i primi 4 gruppi al traguardo.